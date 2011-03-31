Кабмин утвердил перечень услуг ж/д транспорта

Кабинет министров Украины постановлением от 30 марта №316 утвердил перечень работ и услуг, принадлежащих к основной деятельности железнодорожного транспорта, и Порядок перераспределения поступлений дохода от основной деятельности железнодорожного транспорта.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Это постановление вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

При этом признано утратившим силу предыдущее постановление Кабинета министров Украины от 16 февраля 1998 г. №173 "О перечне работ (услуг), относящихся к основной деятельности железнодорожного транспорта, и Порядке распределения доходных поступлений от основной деятельности железнодорожного транспорта".

Согласно правилам, на железные дороги возложены работы и услуги, принадлежащие к основной деятельности железнодорожного транспорта: содержание, осмотр, обслуживание и ремонт основных средств и инвентаря; подготовка к перевозкам и эксплуатация подвижного состава; маневровая работа; прием и выдача багажа; продажа проездных документов, выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию пассажиров на станциях, вокзалах и в пассажирских поездах; погрузка, выгрузка, взвешивание, прием, выдача и крепление грузов; сопровождение поездов, охрана грузов; содержание полосы отвода и пр.

Согласно Порядку перераспределения поступлений дохода от основной деятельности, перераспределение осуществляется по составляющим перевозочного процесса с учетом доли выполненных работ (услуг) железных дорог Украины в едином перевозочном процессе.

В частности, перераспределение поступлений дохода за работы (услуги) по перевозке грузов, багажа, почты осуществляется ежемесячно по тарифному принципу с каждым перевозочным документом с выделением отдельных видов сообщений и статей доходов. Перераспределение поступлений дохода осуществляется автоматизировано на основании оформленных первичных документов. Перераспределение поступлений за перевозки пассажиров осуществляется ежемесячно по каждому проездному документу, билетная часть которого перераспределяется по тарифному принципу пропорционально расстоянию проезда по каждой дороге, а плацкарта принадлежит железной дороге, которая осуществляет подготовку в рейс и обслуживание вагона.

Доходы за работы (услуги) по перевозкам формируются с соблюдением среднесетевого уровня рентабельности перевозок. Величина доходов за работы (услуги), приходящаяся на единицу объема продукции за 10 пассажиро-километров и 10 тонно-километров (доходная ставка), формируется ежемесячно во всех видах сообщений.