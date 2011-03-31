"АэроСвит" удвоил число полетов на линии Киев - Санкт-Петербург

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" удвоила число полетов по маршруту Киев - Санкт-Петербург – Киев, по сравнению с летом прошлого года, – с 5 до 11 в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

С начала летнего периода навигации (27 марта - 29 октября 2011 г.) перевозчик выполняет на линии по два рейса в день - во вторник, четверг, субботу и воскресенье, в остальные дни недели - по одному авиарейсу.

Помимо этого, со 2 июня т.г. самолеты "АэроСвита" трижды в неделю будут вылетать в Санкт-Петербург из Донецка и четыре раза в неделю – из Одессы. Год назад по этим маршрутам компания выполняла, соответственно, три и два авиарейса.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В летний период 2011 года "АэроСвит" будет обслуживать около 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 5 трансконтинентальных линий в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

На сегодняшний день на рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 и Embraer 195, региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.