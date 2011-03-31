КГГА рассчитывает, что строительство дороги в Жуляны начнется через 1-2 месяца

Киевская городская государственная администрация рассчитывает на начало строительства автодороги, которая соединит ул. Кировоградскую в Киеве и аэропорт «Киев» (Жуляны) через 1-2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Жулянах заместитель начальника главного управления транспорта и связи КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ.

«Город будет развивать инфраструктуру аэропорта. Введено круглосуточное транспортное сообщение между ж/д вокзалом и аэропортом. В перспективе планируется новая дорога, которая соединит ул. Кировоградскую и аэропорт, в перспективе — появится сообщение с «Борисполем», - сказал он. По его словам, строительство автодороги к аэропорту улучшит транспортную связь, отпадет необходимость ехать в аэропорт через центр Киева.

Как сообщил И.ШПИЛЕВОЙ, сегодня решены почти все вопросы по отселению на том месте, где будет пролегать дорога. Осталось решить вопрос по двум объектам, принадлежащим Минобороны. «Проект готов, он прошел все необходимые согласования», - сказал он.

Напомним, коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2011 году построит новую подъездную автомобильную дорогу к аэропорту «Киев» (Жуляны).

Дорогу построят от Краснозвездного проспекта (в районе ул. Кировоградской) до аэропорта.