Автомобили поехали по Дарницкому на «левый»

Сегодня, 31 марта 2011, открыт проезд автотранспорта по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу с правого берега на левый с заездом со стороны Конча-Заспы. Участие в торжествах приняли Премьер-министр Украины Николай Азаров, первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Константин Ефименко, генеральный директор Укрзализныци Владимир Козак, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин и заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Напомним, 17 декабря 2010 г. в Киеве было открыто автомобильное движение с левого берега на правый (в сторону моста Патона). Железнодорожное сообщение через Днепр по Дарницкому мосту было открыто еще в прошлом году.

На полную же мощность железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве заработает с 1 сентября 2011, сообщил в ходе осмотра моста Н.Азаров. Таким образом, до полного открытия осталось ввести в эксплуатацию еще по одному съезду: с левого берега на правый и с правого на левый. В частности, 28 мая 2011 по Дарницкому мосту поедут автомобили с правого берега на левый - с заездом со стороны моста им. Патона. А в сентябре планируется открыть последнюю очередь строительства моста - автомобильный проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.

«Сегодня я рад тому, что у киевлян наконец появилась возможность быстро добраться с правого на левый берег. Мы вводим в эксплуатацию мост, строившийся 8 лет », - отметил Николай Азаров. Премьер-министр подчеркнул, что Дарницкий мост - это первый объект подобного масштаба, возведенный в столице за годы независимости Украины.

Премьер-министр Украины отметил первого заместителя Министра инфраструктуры Константина Ефименко, который «приложил немало усилий» для строительства Дарницкого моста. Он также поблагодарил начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина и всех железнодорожников, инженеров, конструкторов и строителей за качественную работу.

Проезд с правого берега на левый с заездом со стороны Конча-Заспы - это 2225 м пути, в состав которого входит автомобильный проезд по мосту, правобережная и левобережная эстакады и заезд с Надднепрянского шоссе. Для организации движения автомобилей по мосту и эстакадам предусмотрено три полосы шириной по 3,75 м, а на автомобильном заезде с Надднепрянского шоссе - одна полоса шириной 5 м.

Ввод автомобильного проезда - четвертая очередь строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр. Сама конструкция мостового перехода - это уникальное инженерное сооружение, при строительстве которого впервые в Украине было осуществлено ряд новых технологий.

При этом данный долгострой - первый построенный в столице за последние 30 лет. Новый мостовой переход будет способствовать развитию скоростного железнодорожного сообщения, улучшит автомобильное сообщение правобережной и левобережной частей Киева, а также обеспечит городские пассажирские перевозки.

Маргарита Карпатина, УНИАН