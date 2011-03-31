«Свиспорт Украина» введет он-лайн регистрацию на рейсы из Жулян

Хэндлинговая компания ООО "Свиспорт Украина" (Swissport) в июне 2011 г. планирует ввести он-лайн регистрацию на рейсы из аэропорта «Киев» (Жуляны).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор ООО "Свиспорт Украина" Владимир СЕМЕНЧЕНКО.

«Я думаю, что с июня заработает регистрация через Интернет на рейс», - сказал он.

По его словам, компания «Свиспорт» в целом инвестировала около 1,5 млн. долл. средств в оборудование и новые технологии в аэропорту Жуляны, чтобы заработал проект перехода авиакомпании «Визз Эйр Украина» из «Борисполя» в «Жуляны». Как отметил В.СЕМЕНЧЕНКО, иногда самолет необходимо обслужить за 25 минут. Компания перевела 86 своих сотрудников в аэропорт. Он также сообщил, что "Свиспорт Украина" имеет сертификат, позволяющий ей работать на территории Украины.

Напомним, с 27 марта 2011 года авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» сменила аэропорт базирования в Киеве и начала осуществление рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь». До этого в аэропорту обслуживались чартерные, частные рейсы и регулярные рейсы авиакомпаний «Хорс», «Мотор Сич», бизнес-авиации. Всего в 2010 г. в Жулянах было обслужено около 40 тыс. пассажиров. В 2010 г. «Визз эйр Украина» перевезла 546 тыс. пассажиров.

ООО "Свиспорт Украина" – компания по обслуживанию пассажиров и грузов в аэропортах.