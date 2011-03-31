НКРС приняла решение о выдаче лицензий для услуг ШПД

На сегодняшнем заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче нескольким компаниям лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа (ШПД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия приняла решение о выдаче ООО "Неоком" лицензии на дополнительные радиочастоты на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа. Лицензия НКРС дает право компании предоставлять услуги в полосе радиочастот 5290,0-5330,0 МГц шириной 40,0 Мгц. Компания предоставляет услуги доступа к сети Интернет, IP-телефонии, хостинга, IT аутсорсинга в Чернигове и Черниговской области.

Также на сегодняшнем заседании комиссии еще 6 субъектов ведения хозяйствования получили лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радио доступа, а именно: предприниматели Балабан М.А., Сисоенко А.Г, и Хараза А.В., ООО "Дидан Групп", ООО "Скайнет-2010" и ООО "СВ-3".

Данные субъекты смогут охватить сетями ШПД соответственно Одесскую, Донецкую, Луганскую области, и Севастополь. Деятельность за выданными лицензиями операторы имеют право осуществлять до 2016 года. Начать пользование радиочастотным ресурсом, согласно выданным лицензиям, нужно в ноябре 2011 года, а полностью его освоить - до конца января 2012 года.