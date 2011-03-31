«Оранта» выиграла тендер на страхование ответственности «Борисполя»

Страховая компания «Оранта» выиграла тендер на страхование ответственности аэропорта «Борисполь».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Так, в сообщении указывается, что Киевская областная дирекция НАСК «Оранта» стала победителем конкурсных торгов ГП «Международный аэропорт «Борисполь», которые состоялись 27 января 2011 года. Кроме НАСК «Оранта» в тендере участвовали такие страховые компании, как ПАО «Страховая компания «Брокбизнес», ПАО «Страховая компания «ВУСО» и ЗАО «Страховая компания «Крона».

Итогом общей работы специалистов НАСК «Оранта» и ГП «Международный аэропорт «Борисполь» стал подписанный 23 марта 2011 года двумя сторонами договор обязательного страхования ответственности субъектов перевозки опасных грузов, а именно: бензина и дизельного топлива.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам января-сентября 2010 года составил 465,3 млн. грн., страховые выплаты – 218,9 млн. грн.

По состоянию на 10 августа 2010 года казахстанский «БТА Банк» совместно с дочерней организацией «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) владел 35,17% акций НАСК «Оранта». Компании «Беквуд Холдингс Лимитед» принадлежат 13,46% акций. Остальные акционеры НАСК «Оранта» владеют менее 10% акций компании.