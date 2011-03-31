Полтава готова взять в "ПриватБанке" 15 млн. грн. кредита

Власти Полтавы готовы взять в "ПриватБанке" около 15 млн. грн. кредита на покупку троллейбусов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам мэр города Александр МАМАЙ.

По его словам, предварительно договорено, что "ПриватБанк" готов предоставить такую сумму под 15-17% годовых.

«Приобретение десяти троллейбусов КП «Полтаваэлектротранс» обойдется в 19 млн. грн. Один троллейбус стоит около 2 млн. грн. Учитывая выделенные на предыдущей сессии 3,5 млн. грн., необходимо привлечь дополнительно около 15 млн. грн. кредитных средств. Ежемесячно нужно будет платить 190 тыс. грн. процентов и 181 тыс. грн - тело кредита. Зарабатывать же на новых троллейбусах, по подсчетам, КП «Полтаваэлектротранс» будет около 400 тыс. грн. ежемесячно», - сказал А.МАМАЙ.

Планируется приобрести троллейбусы марки «Богдан». Их пустят по наиболее прибыльному маршруту – кольцевому.