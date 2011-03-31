НКРС обнародовала приоритетные направления деятельности на 2011 год

На сегодняшнем заседании Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила Отчет о деятельности комиссии за 2010 год и очертила приоритетные направления на 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Среди основных приоритетов деятельности НКРС на 2011 год, в частности, создание условий для упрощения доступа к рынкам телекоммуникационных услуг с целью расширения перечня услуг, улучшения их доступности для потребителей и привлечения инвестиций в отрасль связи, в том числе для внедрения новейших технологий и услуг на их основе.

Комиссия также направит усилия на создание условий и механизма финансирования развития телекоммуникационных сетей для обеспечения общедоступными (универсальными) услугами потребителей в труднодоступных и депрессивных районах, будет продолжено осуществление государственного регулирования тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и услуги почтовой связи, порядка взаиморасчетов и установления расчетных такс с целью установления участниками рынка оптимальных цен и тарифов для собственных потребителей.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году планируется двухэтапное повышение тарифов на абонплату: на первом этапе – на 10-25% и на втором – на 8%.

НКРС в 2011 году также намерена пересмотреть перечень общедоступных (универсальных) услуг и их содержания (в настоящее время – это услуги местной телефонной связи и вызов экстренных служб – УНИАН), разработать новый перечень, который отвечает современным потребностям общества, отображает текущее состояние и учитывает перспективные направления развития рынка.

Комиссия также планирует провести анализ распределения и использования ограниченных ресурсов (радиочастотный и номерной ресурсы – УНИАН) и установить действенный контроль за эффективностью их использования, а также продолжит осуществление контроля за соблюдением субъектами рынка требований законодательства и за предоставлением услуг связи надлежащего качества, устранения нарушений и привлечения нарушителей, к ответственности.