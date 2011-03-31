Еврокомиссия подозревает Deutsche Bahn в антимонопольном поведении

Брюссель. Европейская комиссия провела неожиданные проверки в зданиях немецкой национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn в рамках проведения антимонопольного расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Комиссия имеет основания считать, что Deutsche Bahn мог нарушить антимонопольное законодательство ЕС, запрещающее злоупотребление доминирующей позицией на рынке», - написано в сообщении пресс-службы.

Неожиданные проверки, отметили в Еврокомиссии, являются предварительным шагом в расследовании и не означают вину компаний.

В свою очередь, Deutsche Bahn подтвердил, что его офисы в Берлине, Франкфурте и Майнце посещались представителями Еврокомиссии.

Расследование начато вследствие обвинений в том, что отделение группы Deutsche Bahn Energie, являющееся фактически единственным поставщиком электроэнергии для тяги поездов, предоставляло преференции отделению, занимающемуся грузовыми перевозками.

Еврокомиссия сообщила, что в ходе проверок ее сопровождали представители немецкого антимонопольного органа.