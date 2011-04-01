В Киеве трамвай сошел с рельс

Сегодня в Киеве на улице Глубочицкой, неподалеку от станции метро «Контрактовая площадь», сошел с рельс трамвай №14, который двигался в направлении Нижнего Вала.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ города Киева, ДТП произошла около 8-и часов утра.

Согласно предварительным данным, водитель трамвая, подъезжая к остановке, внезапно затормозила, при этом задняя колесная пара трамвая сошла с рельс.

Никто не пострадал. Движение трамваев временно приостановлено, ведутся восстановительные работы.