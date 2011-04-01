В аэропорту «Севостополь» откроют пункт пропуска через границу
13:50, 01 апреля 2011Транспорт/Связь
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В аэропорту «Севастополь» будет открыт международный пункт пропуска через государственную границу.
Соответствующее распоряжение №250 от 30 марта т.г. размещено на сайте правительства.
Согласно документу, «пункт пропуска будет открыт для воздушного сообщения, которое осуществляется с целью перевозки пассажиров, с постоянным режимом функционирования в определенное время и работой контрольных служб по вызову».
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