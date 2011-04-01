Кабмин отменил распоряжение о строительстве паркинга в аэропорту «Борисполь»

Кабинет министров Украины распоряжением от 28 марта 2011 г. № 253-р отменил распоряжение Кабмина от 17 марта 2011 г. № 194 "Об утверждении проекта и титула строения строительства паркинга государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Распоряжение № 253-р размещено на сайте правительства.

Напомним, 17 марта т.г. Кабинет министров Украины утвердил проект строительства паркинга государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Согласно распоряжению, строительство паркинга на 2038 машино-мест планировалось завершить в 2012 году. Общая стоимость строительных работ - 410 млн. грн. Площадь территории, отведенной под паркинг, - 30 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.