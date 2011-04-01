Кабмин предоставил «Борисполю» 372 млн. долл. госгарантий на строительство железной дороги до Киева

Кабинет министров Украины предоставил в 2011 году ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

Соответствующее постановление от 28 марта 2011 года №335 размещено на сайте правительства.

Согласно постановлении, принято решение для реализации национального проекта "Воздушный экспресс" - железнодорожное пассажирское сообщение г. Киев - международный аэропорт "Борисполь" и строительства других инфраструктурных объектов Киевского региона создать государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Также решено в течение года со дня подписания договора с инвестором о финансовом кредитовании обеспечить передачу в установленном порядке от «Борисполя» функций заказчика и функций по выполнению долговых обязательств по заимствованиям, взятыми под государственную гарантию, государственному предприятию "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс"и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Министерству инфраструктуры поручено утвердить технические условия на подвижной состав в рамках реализации проекта организации железнодорожного сообщения.

Этим же постановлением КМУ одобрено ТЭО проекта организации пассажирского железнодорожного сообщения, разработанное проектным институтом "Киевгипротранс" и рекомендованное к одобрению государственным предприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ориентировочные показатели ТЭО, которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута — 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте — 41 минута, количество остановочных пунктов — 2, путепроводов — 3, протяженность ж/д экстакады — 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га — во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв.м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы — 2 млрд. 403,393 млн. грн., оборудование — 60 млн. 993 тыс. грн.

Также предусмотрено долевое участие государственного предприятия в строительстве пункта технического обслуживания электропоездов на станции Борщаговка-техническая стоимостью 62 млн. 130 тыс. грн., обустройстве терминала на остановочном пункте электропоездов «Выдубичи» - 92 млн. грн., обустройстве терминала на станции Дарница — 944,620 млн. грн., приобретении электропоездов — 229,17 млн. грн.

Проведение общей инвестиционной оценки проекта оценивается в 4 млрд. 598,6 млн. грн.

Продолжительность строительства - 28 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2011 г. гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ сообщил, что строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается в связи с тем, что пока не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. Он оценивал строительство в 200 млн. долл. без строительства станций для пассажиров.

Планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., при этом часть из них - на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.