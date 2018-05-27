Ровно 125 лет назад в Киеве появилась первая телефонная станция

Ровно 125 лет назад в Киеве была введена в строй первая телефонная станция – за это время только у Укртелекома число абонентов в столице выросло до 1,2 млн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укртелекома.

Киевская телефонная станция была не первой в тогдашней Российской Империи, но ее уникальность заключается в том, что она стала первой построенной на государственные средства, ведь ранее право на строительство и эксплуатацию телефонных станций отдавалось исключительно частному капиталу.

Оценив примерно за пять лет эксплуатации телефонных станций сверхприбыльность «нового бизнеса», российское правительство в конце 1884 года решило, в виде эксперимента построить киевскую телефонную станцию за государственные средства, и первая телефонная станция Киева была 1 апреля 19886 года открыта по адресу Крещатик 24/26. К станции в день открытия были подключены 60 абонентов. При открытии киевской телефонной станции протяженность телефонных линий составляла всего 31 версту 486 саженей, обслуживали сеть 28 работников.

Уже до конца 1886 года количество абонентов увеличилось до 175, невзирая на астрономические для тех времен размеры абонентской платы - 150 рублей в год - если длина телефонной линии не превышала 3 версты, за каждую же «дополнительную» версту абонплата увеличивалась на 50 рублей. В целом в первый год работы киевская станция принесла 16 611 рубля доходов, при этом затраты составили 6 116 рублей.

В 1890 абонплата была снижена до 100 рублей в год, а в 1895 - до 75 руб (для сравнения у «ведущего частного оператора» тех времен фирмы Белла абонплата составляла 250 рублей в год).

Срок окупаемости киевской телефонной станции составил пять лет, невзирая на постоянную модернизацию и снижение абонплаты, а уже через 10 лет она принесла чистую прибыль в размере 90 тысяч рублей.

Чуть позже в Киеве были открыты 5 «разговорных» пунктов, где за 25 копеек можно было приобрести 3-х минутный разговор с любым абонентом. С 1895 года плату за такие разговоры снизили до 15 копеек.

Следует отметить, что уже в то время существовало такое понятие как «льготники», к которым, в частности относились телефоны общества Юго-западной железной дороги и телефоны военного ведомства, которые получали 50% скидки на абонплату. В услугах связи для военных впервые встречается описание «спаренного телефона» - на одном проводе 2 аппарата. Также с первых дней работы сети начали поступать жалобы от потребителей на плохое качество связи. Самые значительные проблемы киевским связистам в позапрошлом столетии создавали киевские транспортники, которые в 1892 году пустили в городе электрический трамвай, из-за чего на отдельных телефонных линиях разговаривать было просто невозможно, а некоторые абоненты назвали телефон «современным орудием пытки».

В настояшее время только Киевский городской филиал «Укртелекома» («прямой потомок» первой телефонной станции столицы Украины) обслуживает 1 миллион 200 тысяч абонентов.

В филиале насчитывается сегодня 132 АТС, подстанций и выносных концентраторов, 98 из которых является цифровыми. Только одна из современных киевских АТС может обслуживать до 120 тысяч абонентов. В телекоммуникационную сеть Киева интегрированы четыре независимых транспортных системы по технологии SDH. Общая протяжность кабеля киевского городского филиала составляет почти 29 тысяч километров, протяжность кабельной канализации больше 3 177 км, а длина волоконно-оптических кабелей компании в столице полторы тысячи километров.

Невозможно сравнить и перечень услуг, которые получают сегодня киевляне по обычной телефонной линии. Около 100 тысяч абонентов получают услуги Интернета от Укртелекома, большинство из которых пользуются высокоскоросным Интернетом. Абоненты около 300 тысяч телефонных линий заказывают дополнительные услуги, которые предоставляют цифровые АТС. На сегодня в Киеве функционирует также 11 универсальных отделений продажи и обслуживания потребителей «Телекомсервис», где абоненты могут заказать весь спектр телекоммуникационных услуг.

Справка УНИАН. Укртелеком – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн.чел., абонентов мобильной связи – более 600 тыс., доступа в Интернет – более 1,1 млн.

Убыток Укртелекома в 2010 году составил 258,77 млн. грн. (в 2009 году составлял 461,53 млн.грн.). Доход Укртелекома в 2010 году снизился на 1,6% по сравнению с 2009 годом, и составил чуть более 8 млрд.грн. (с НДС). Чистый доход компании в 2010 году 6,749 млрд. грн.