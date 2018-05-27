«Киев» к Евро-2012 преобразится (фоторепортаж)

«В ближайшее время в планах – сооружение нового терминала. Я надеюсь, что в ближайшие 1-2 месяца будет заложен первый камень», сообщил 31 марта на пресс-конференции генеральный директор международного аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис Костржевский.

Терминал планируется построить к Евро-2012.

Проект строительства нового международного терминала уже завершен, как и проект бизнес-терминала в Жулянах, которые планируется строить одновременно.

Стоимость строительства нового международного терминала – 360 млн. грн., он будет трехэтажным с площадью 14,3 тыс. кв. м и пропускной способностью 320 пассажиров в час.

Стоимость строительства двухэтажного бизнес-терминала – 5-7 млн. долл., его площадь составит 2,7 тыс. кв. м.

Что касается реконструкции действующего терминала, то ее будут проводить в 2011 году вместе с привокзальной площадью. После реконструкции действующего терминала его площадь составит свыше 5 тыс. кв. м, пропускная способность – 320 пассажиров в час. Стоимость реконструкции вместе с привокзальной площадью, по данным гендиректора, составит около 90 млн. грн.

Как сообщил гендиректор аэропорта, также в этом году планируется провести завершающие работы на взлетно-посадочной полосе, где осталось смонтировать светосигнальное оборудование. По его словам, работы не были завершены в связи с отсутствием средств в бюджете.

В этом году, сообщил Д.Костржевский, аэропорт рассчитывает получить из госбюджета 55 млн. грн., из них вложить 22 млн.грн. в монтаж светосигнального оборудования. В целом на сегодня во взлетно-посадочную полосу уже вложено 169 млн. грн.

Тем не менее, «Жуляны» уже попытались несколько «облагородить». В 2010 году аэропорт частично провел реконструкцию в действующем терминале зон вылета и прилета, модернизировал технологию обработки багажа. Эти работы объясняются переходом в «Киев» из «Борисполя» авиакомпании «Визз Эйр Украина» с 27 марта, что обеспечит небольшому аэропорту грандиозный прирост пассажиров. К примеру, в прошлом году «Жуляны» обслужили» в целом 40 тыс. пассажиров (основной поток — пассажиры компаний «Хорс» и «Мотор Сич»), а «Визз Эйр Украина» в 2010-м перевезла — 546 тыс. пассажиров (из них 464 тыс. - «Борисполя», остальные — региональные аэропорты), в 2011 г. в планах компании уже 700 тыс. пассажиров.

Таким образом, аэропорт «Жуляны» теперь должен обслуживать в месяц примерно столько пассажиров, сколько ранее обслуживал за год. Насколько справиться аэропорт, покажет активность финансирования и проведения работ по строительству в Жулянах. Так как, по словам, того же Костржевского, на сегодня аэропорт работает на все 100% мощности, как раз в связи с приходом новой авиакомпании.

УНИАН