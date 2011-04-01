Subaru планирует увеличить продажи в Украине на 30%

Официальный импортер японского производителя автомобилей Subaru, компании Fuji Heavy Industries Ltd. в Украине – компания Subaru Ukraine планирует в 2011 году увеличить продажи новых автомобилей Subaru различных модификаций через сеть своих дилеров на 30% по сравнению с 2010 годом – до 1700 штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор Subaru Ukraine Такита ШИНИЧИРО сегодня в ходе презентации в Украине обновленного внедорожника Subaru Forester.

По его словам, в 2011 году компания планирует продать в Украине как минимум 600 обновленных Subaru Forester

При этом он добавил, что за 2010 год компания реализовала в Украине 1300 автомобилей, из которых около 70% составили продажи внедорожников Subaru Forester.

Также Т.ШИНИЧИРО отметил, что компания надеется выполнить план продаж в Украине, несмотря на землетрясение в Японии.

Справка УНИАН. В июне 2006 года японская компания Fuji Heavy Industries Ltd. объявила об открытии в Украине дистрибьюторской компании Subaru Ukraine LLC.

Компания Subaru Ukraine LLC зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом 15 млн. грн. Учредителями компании являются японский торговый дом Sojitz Corporation – 51% и компания AWD Motors (Киев) – 49%, которая в свою очередь была создана двумя украинскими компаниями – ООО «Мега-Моторс» и ООО «Меркурий», ранее выступавшими импортерами Subaru в Украине.