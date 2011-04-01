Количество доменов третьего уровня в домене .UA выросло на 0,7%

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA в марте т.г. увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (на 4 тыс.) - до 544,7 тыс. Об этом УНИАН сообщили в компании «Хостмастер».

Основной рост числа доменов произошел за счет увеличения числа доменов com.ua (рост более 3,6 тыс.), в марте число доменов этой доменной зоны в Украине составило 210,8 тыс. Значительные темпы роста продемонстрировали также домены in.ua (около 1 тыс.), kiev.ua (более 600 доменов) и др. В ряде доменных зон наблюдалась отрицательная динамика. Так, уменьшилось число доменов if.ua (почти на 600 доменов), ks.ua (на 441), rv.ua (на 663), pl.ua ( на 303) и некоторых других.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в марте т.г. по сравнению с предыдущим месяцем почти на 2% - до 11 214 доменов.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.