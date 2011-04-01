России нужно разрабатывать самолеты и с новыми партнерами – Медведев

Москва. России нужно разрабатывать самолеты в кооперации не только с традиционными, но и новыми партнерами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил на заседании Совета безопасности, посвященном политике в области авиационной деятельности.

«Надо добиваться повышения качества авиационной продукции, создавая самые передовые и перспективные модели, делая их серийными, прежде всего за счет модернизации и инновационного развития авиастроительной отрасли, за счет стимулирования собственных конструкторских разработок и более тесной кооперации не только с традиционными, но и с новыми партнерами», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, в России есть и всемирно признанные, очень известные конструкторские школы, и богатый производственный опыт.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что российские авиапромышленники должны производить самолеты, способные конкурировать с западными аналогами.

«Нашим авиакомпаниям должно быть выгодно закупать именно наши, отечественные, машины, но не любые машины. Авиапром должен реально конкурировать с зарубежными компаниями по соотношению «цена – качество продукции», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что российские самолеты не должны проигрывать иностранным по своим характеристикам: ни по уровню шума двигателя, ни по расходу топлива, ни по дальности полета, ни по интеллектуальной «начинке» самолета, его электронике.

«К сожалению, даже наши новые самолеты, выпускаемые на наших заводах, имеют определенные проблемы с этим, и я недавно убедился в этом на личном опыте. Поэтому нужно вкалывать, а не деньги требовать», – сказал президент РФ.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, сейчас средний возраст магистральных пассажирских самолетов в РФ составляет 17 лет, а региональных – доходит до 30 лет.

Президент РФ также отметил, что в 2010 году было выпущено всего 7 гражданских самолетов. При этом он сообщил, что для изменения ситуации из федерального бюджета до 2020 года на авиационную деятельность планируется выделить более 5 трлн. руб. (около 170 млрд. долл.), что в 10 раз больше, чем за предыдущее десятилетие.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») и Государственный авиастроительный концерн «Антонов» (ГАК «Антонов») 17 марта т.г. заключили договор купли-продажи доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты», на базе которого после прохождения необходимых корпоративных процедур будет создано совместное российско-украинское предприятие «ОАК-Антонов».

Ранее, 27 октября 2010 года, в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК – Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». Оно будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410-й гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.