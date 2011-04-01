Укрзализныця доставила из России 37 украинцев, эвакуированных из Ливии

Сегодня в Украину железнодорожным транспортом прибыли 37 украинцев, которые были эвакуированы из Ливии самолетами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Представительство «Укрзализныци» в Российской Федерации всячески способствовало возвращению граждан Украины на родину. В частности, был организован трансферт из аэропорта до железнодорожных вокзалов, обслуживание и питание на вокзалах. Наших соотечественников поездами отправляли в Киев, Донецк, Львов, Хмельницкий, Одессу, Сумы, Николаев, Запорожье и Симферополь.