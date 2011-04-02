Россия планирует в 2011 году увеличить производство гражданских самолетов в четыре раза

Москва. Россия планирует в 2011 году увеличить производство гражданских самолетов почти в 4 раза – до 27 единиц.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Российской Федерации Сергей ИВАНОВ.

«Уже в этом, 2011 году, с учетом серийного производства «Сухого Суперджета», ожидается поставка 27 гражданских самолетов в авиакомпании», – сказал он.

По словам С.ИВАНОВА, также одним из приоритетов для авиационной деятельности является производство транспортных самолетов.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании Совета безопасности президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что в 2010 году было выпущено всего 7 гражданских самолетов. При этом он сообщил, что для изменения ситуации из федерального бюджета до 2020 года на авиационную деятельность планируется выделить более 5 трлн. руб. (около 170 млрд. долл.), что в 10 раз больше, чем за предыдущее десятилетие.

Д.МЕДВЕДЕВ также напомнил, что закончилась сертификация по международным стандартам «Сухого Суперджета 100», а также начались поставки самолётов Ан-148.