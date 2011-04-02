Операция по эвакуации украинских граждан из Ливии запланирована на 4 апреля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим органам исполнительной власти провести 4 апреля гуманитарную операцию по эвакуации украинских граждан из Ливии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК в эфире Первого Национального.

Он отметил, что операцию по эвакуации планируется провести с привлечением большого десантного корабля «Константин Ольшанський», который сейчас находится в нейтральных водах в 80 милях от побережья Ливии.

Как подчеркнул А.ГОНЧАРУК, украинские власти, прежде всего МИД и Посольство Украины в Ливии, принимают все возможные меры информационного характера для извещения граждан Украины, которые временно находятся в упомянутом государстве, относительно возможности вернуться на Родину.

«Украинская сторона при проведении гуманитарной операции готова оказать содействие другим государствам в эвакуации их граждан из Ливии», - сказал также А.ГОНЧАРУК.

Справка УНИАН. С середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муаммара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный М.КАДДАФИ Запад и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

В связи с военными действиями с территории Ливии было эвакуировано уже более 400 граждан Украины.

По состоянию на 29 марта МИД установила связь еще с 700 гражданами Украины в Ливии. Из них около 150 выразили желание покинуть территорию этой страны.