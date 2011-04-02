«Борисполь» обеспечит надлежащую пропускную способность терминалов во время Евро-2012

На момент проведения чемпионата Европы по футболу, который состоится в Польше и Украине с 8 июня по 1 июля 2012 года, аэропорт «Борисполь» обеспечит надлежащую пропускную способность терминалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении отмечается, что требованием УЕФА на момент проведения Евро-2012 является пропускная способность терминалов аэропорта «Борисполь» 4150 пассажиров в час пик. “Ожидаемая пропускная способность всех терминалов аэропорта в 2012 году покрывает потребности чемпионата и дает пространство для развития «Борисполя», - подчеркивают в министерстве.

По информации Мининфраструктуры, пропускная способность терминала «D» будет составлять 3000 пас/час/пик (на вылет и столько же на прибытие); терминала «В» – 1450 пас/час/пик (на вылет и столько же на прибытие), терминала «F» - 900 пас/час/пик (на вылет и столько же на прибытие).