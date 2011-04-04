У побережья Бразилии обнаружены обломки лайнера, разбившегося в 2009 г.

У побережья Бразилии в воскресенье были обнаружены обломки самолета авиакомпании Air France, разбившегося в 2009 году. Обломки принадлежат борту 447, совершавшему рейс Рио – Париж, на котором находились 228 человек.

Операция по подъему на поверхность тел пассажиров, погибших при крушении в 2009 году лайнера Airbus А330, начнется через три-четыре недели, заявила министр экологии и транспорта Франции Натали Костюшко-Моризе, сообщает РИА Новости. "Мы объявили тендер на подъем со дна океана обломков самолета. Эта операция может начаться через три недели - месяц", - сказала она на пресс-конференции, организованной французским Бюро расследования авиакатастроф (BEA).

В свою очередь, госсекретарь по транспорту Франции Тьерри Мариани сообщил, что операция будет полностью финансироваться французским государством.

В воскресенье BEA объявило об обнаружении обломков самолета, которые расположены на дне достаточно компактно, что дает надежду на обнаружение среди них "черных ящиков". Среди обломков - турбины и некоторые элементы крыльев самолета. Министр экологии и транспорта Натали Костюшко-Моризе, в свою очередь, сообщила, что была обнаружена также часть пассажирского салона, в которой находятся тела пассажиров. На какой глубине лежат обломки, не уточняется.

Напомним, лайнер Airbus A330, выполнявший рейс авиакомпании Air France AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня 2009 года над Атлантикой. Причины катастрофы до сих пор неизвестны.

В марте 2011-го авиаконцерну Airbus были предъявлены обвинения по делу об авиакатастрофе 1 июня 2009 года. Компанию, в частности, обвиняют в непреднамеренном убийстве пассажиров авиалайнера.