Мининфраструктуры продлило аттестацию автостанций до конца года

Министерство инфраструктуры Украины продлило предприятиям, предоставляющим автостанционные услуги, дату окончания аттестации (повышение класса обслуживания) с 1 апреля 2011 г. до 1 января 2012 г. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Таким образом, все автостанции в Украине имеют дополнительное время для модернизации и расширения перечня услуг.

За это время Государственная администрация автомобильного транспорта проверит около 800 предприятий и присвоит им соответствующие классы от первого до пятого. Как считают в министерстве, от проведения аттестации должны выиграть и перевозчики, и пассажиры, которые будут уверены, что получат весь комплекс услуг, предусмотренный требованиями к автостанциям определенного класса.

По состоянию на 1 апреля, свидетельства об аттестации получили 50 автостанций.

Напомним, проверки автостанций проводятся в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины №700 от 27 сентября 2010 г. «Об утверждении Порядка регулирования деятельности автостанций», который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 10.11.2010 под № 1068/18363. В нем увеличен перечень требований к обслуживанию пассажиров, предусмотрено, что владелец должен обеспечивать обслуживание пассажиров и автомобильных перевозчиков на автостанции согласно требованиям к автостанции соответствующего класса.