В Корее казнен экс-министр путей сообщения

В КНДР по обвинениям в шпионаже и вредительстве казнены бывший министр путей сообщения страны Ким Ен Сам и экс-министр финансов Мун Иль Бон, сообщила сеульская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на северокорейский источник.

По данным издания, экс-министр путей сообщения Ким Ен Сам, занимавший этот пост в 1998-2008 гг., был осужден по делу о взрыве на железнодорожной станции в апреле 2004 года. Это было расценено как диверсия в отношении спецпоезда лидера КНДР Ким Чен Ира, который возвращался тогда из Китая.

Министра обвинили в связи с этим в утечке секретной информации ввиду того, что маршруты и расписание поездок лидера КНДР известны только его персональной охране и секретарям, а также главе ведомства путей сообщения.

Бывший министр финансов КНДР был казнен в связи с провалом денежной реформы в декабре 2009 года, которая вызвала большое недовольство населения, привела к росту цен и обострению товарного дефицита. Как сообщали в Сеуле, ранее по этому же делу в апреле 2010 года был расстрелян глава Планово-финансового отдела ЦК Трудовой партии Кореи Пак Нам Ги, сообщает ИТАР-ТАСС.