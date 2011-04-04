Завтра пройдут консультации предпринимателей с членами правительства

Во вторник, 5 апреля, в 14.30, авторы обращения участников АвтоМайдана к премьер-министру Украины, члены Совета предпринимателей Украины проведут консультации с членами правительства по поводу реализации законодательных инициатив, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Совете предпринимателей.

В частности, речь идет о таких законопроектах:

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8276);

О внесении изменений в статью 139 Налогового кодекса Украины относительно расходов предприятий, которые не учитываются при определении облагаемой налогом прибыли (№8217-2);

О внесении изменений в статью 176 Налогового кодекса Украины о представлении декларации по налогу на доходы физических лиц (№8217-3);

О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно освобождения пенсионеров и инвалидов от уплаты единого взноса (№8287).

Консультации состоятся в помещении комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (улица Садовая 3а, к.1034)

К участию в рабочем совещании приглашены: вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ, председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

Телефон для аккредитации: 067-760-98-73.

Напоминаем, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил провести консультации с авторами обращения к главе правительства участников Всеукраинского автомобильного марша протеста, рассмотреть их предложения по поводу внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, рассмотреть законопроекты, касающиеся единого социального взноса и единого налога, изменения в Налоговый кодекс, разработанные с участием предпринимателей.