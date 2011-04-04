Определен лучший проводник Донецкой железной дороги

1 апреля 2011 года в управлении Донецкой железной дороги состоялись соревнования на звание «Лучший проводник пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава в поездах повышенного комфорта». В конкурсе победила Оксана Цит (пассажирское депо Мариуполь), второе место заняла Татьяна Бабенко (пассажирское депо Мариуполь), третье - Ольга Бондаренко (моторвагонное депо Иловайск).

Для участников конкурса железная дорога предложила дополнительный стимул в виде денежного вознаграждения, которое получили три призера.

Знания и практические навыки конкурсантов оценивала специально созданная комиссия. Участники конкурса проявили себя с разных сторон: не только рассказали о себе и продемонстрировали свои личные таланты, но и показали уровень профессиональной подготовки. Ведь проводник должен уметь с достоинством выходить из любых нестандартных ситуаций, возникающих во время общения с пассажирами. Поэтому оценивались профессиональные знания проводников, вежливость, находчивость, уровень сервисного обслуживания пассажиров и т.п.

По словам начальника службы пассажирских перевозок Донецкой железной дороги Владимира Михиенко, конкурс на звание «Лучший проводник» проводится уже четвертый раз, но в этом году решили его усложнить. Кроме технических вопросов, внимание уделялось знанию английского языка и обслуживанию иностранных туристов. В рамках подготовки к Евро-2012 более 1200 работников пассажирской службы Донецкой железной дороги, а это не только проводники, но и работники вокзалов, билетные кассиры, все те, кто обслуживает пассажиров проходят обучение и аттестацию по изучению английского языка.

«В штате пассажирской службы работают квалифицированные специалисты английского языка. Они разработали специальную программу, которая ориентирована на обслуживание иностранцев на железнодорожном транспорте. На сегодня это обязательные условия для работников, связанных с обслуживанием пассажиров. Во время Евро-2012 у наших сотрудников не возникнет языкового барьера при общении с иностранными туристами », - сказал Владимир Михиенко.

Напомним, что конкурс «Лучший проводник пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава в поездах повышенного комфорта» проводится с целью повышения качества и культуры обслуживания пассажиров, усовершенствования системы предоставления услуг, обмена передовым опытом и повышения уровня профессионального мастерства проводников. Кроме того, это дает возможность проверить знания и умения проводников к началу летних пассажирских перевозок.