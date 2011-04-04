В Тернополе увольняют водителей маршруток, отказывающихся перевозить льготников

В Тернополе начали жестко наказывать водителей маршруток, которые отказываются перевозить бесплатно льготников.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, по результатам рассмотрения двух жалоб в Управлении транспорта, коммуникации и связи городского совета уже уволены два водителя. Один из них отказал в перевозке ликвидатору аварии на ЧАЭС ІІ категории, после чего тот обратился с жалобой в управление. Еще одна жалоба поступила на некорректное отношение к льготникам водители на маршруте №36. Жалобы были рассмотрены профильным управлением совместно с перевозчиками, после чего недобросовестные водители уволены.

«Водители уволены за нарушение Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и договора на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в Тернополе. Считаю, это будет хорошим уроком для других водителей, которые непрофессионально выполняют свою работу», – прокомментировал ситуацию городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

Он отметил, что в случае новых жалоб, Управление транспорта и в дальнейшем жестко будет реагировать на отказ водителей бесплатно перевозить льготников. Поэтому мэр призвал жителей города оперативно сообщать о недобросовестных водителях.

Как сообщал УНИАН, одним из условий конкурса для перевозчиков, который состоится в мае 2011 года, является бесплатная перевозка льготников в неограниченном количестве. Частично средства на компенсацию перевозчикам за обслуживание льготников запланировано заложить в городском бюджете.

В настоящее время в соответствии с договором перевозчиков с городским советом маршрутные автобусы, которые курсируют в обычном режиме, обязаны бесплатно перевозить до 5 льготников одновременно.