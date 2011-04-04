«Укрзализныця» к Пасхе назначила 19 дополнительных поездов

«Укрзализныця» по состоянию на 4 апреля 2011 года назначила 19 дополнительных поездов для обеспечения пиковых перевозок пассажиров накануне и во время пасхальных праздников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 4 - Приднепровская, 3 - Одесская; по два - Донецкая и Южная и один - Львовская железная дорога.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.