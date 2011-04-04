«Костянтин Ольшанський» в порту Триполи принимает на борт пассажиров

Большой десантный корабль Военно-Морских сил Украины «Костянтин Ольшанський» в порту Триполи осуществляет прием на борт граждан для их дальнейшей эвакуации из Ливии.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра - пресс-секретарь Командования ВМС Украины капитан I ранга Олег ЧУБУК.

Согласно его информации, корабль сегодня в первой половине дня прибыл в ливийский порт Триполи. После решения определенных организационных вопросов в 14.15 начался прием на борт граждан для их дальнейшей эвакуации. Первыми на борт поднялись женщины-граждане Украины с детьми. Женщины и дети размещаются в отдельно выделенных каютах.

О.ЧУБУК также сообщил, что прием беженцев во взаимодействии с работниками Посольства Украины в Ливии и консульского отдела МИД Украины осуществляет специально созданная на корабле «Костянтин Ольшанський» группа, задачей которой является обеспечение безопасности места эвакуации, прием и размещение гражданского персонала на корабле, организация обеспечения эвакуированных (продовольственное, морально-психологическое, медицинское, бытовое).

Как предусматривается, прием граждан на корабль, изъявивших желание эвакуироваться, будет осуществляться в течение светового дня. По его завершении, как планируется, «Костянтин Ольшанський» отправится в порт Валетта (Мальта), сообщил руководитель пресс-центра.

Как сообщалось, большой десантный корабль ВМС Украины «Костянтин Ольшанський» в ночь на 23 марта отправился из Севастополя в Средиземное море с целью выполнения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.

С 28 марта и до последнего времени “Костянтин Ольшанський”, успешно осуществив переход из Севастополя к берегам Ливии, находился в точке ожидания.