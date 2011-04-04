«Укрзализныця» на майские праздники назначила 21 дополнительный поезд

По состоянию на 4 апреля «Укрзализныця» назначила 21 дополнительный поезд на майские праздники для обеспечения спроса на перевозки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 4 - Приднепровская; по 3 - Одесская, Донецкая и Южная и один - Львовская железная дорога.

Так, составом Юго-Западной железной дороги назначены поезда № 282/281 Киев-Симферополь отправлением из Киева 27, 29 апреля, 2, 4, 6, 8, 11 мая, из Симферополя - 28, 30 апреля, 3, 5, 7, 9, 12 мая ; № 207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 27, 28, 29, 30 апреля, 6, 7, 8 мая, из Ужгорода - 28, 29, 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая; № 219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 30 апреля, из Ивано-Франковска — 30 апреля; № 219/220 Жмеринка - Ивано-Франковск - Киев отправлением из Жмеринки 9 мая, из Ивано-Франковска - 9 мая; № 525/512 Киев-Мукачево отправлением из Киева 28 апреля, из Мукачево – 29 апреля; № 253 Киев-Львов отправлением из Киева 30 апреля; № 501/592 Киев-Львов отправлением из Киева 28 апреля, из Львова — 29 апреля; № 529 Киев-Львов отправлением из Киева 29 апреля.

Львовская железная дорога назначила поезд № 147/148 Киев-Львов-Киев отправлением из Киева и Львова 30 апреля, 9 мая.

Приднепровская железная дорога: № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 20/04 по 12/05 ежедневно, кроме 22, 24 апреля, из Киева с 21/04 по 13/05 ежедневно, кроме 23, 25 апреля; № 146/145 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 27, 28, 29 апреля, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля, 3 , 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мая; № 248/247 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 27, 28, 29, 30 апреля, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля, 1 , 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мая; № 522/521-58/57 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 28 апреля, из Киева – 29 апреля.

Одесская железная дорога: № 432/431 Одесса-Харьков отправлением из Одессы 29 апреля, 2, 6, 9 мая, из Харькова - 30 апреля, 3, 7, 10 мая; № 590/589 Одесса-Симферополь отправлением из Одессы 28, 29 апреля, 2, 6, 8 мая, из Симферополя - 29, 30 апреля, 3, 7, 9 мая; № 210/209 Николаев-Киев отправлением из Николаева 27, 28, 29 апреля, 3, 5, 9 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля, 4, 6, 10 мая.

Донецкая железная дорога: № 524/523 Луганск-Киев отправлением из Луганска 28 апреля, 3, 5, 9 мая, из Киева – 29 апреля, 4, 6, 10 мая; № 577/578-576/575 Донецк-Киев отправлением из Донецка 28 апреля, 3, 5, 9 мая, из Киева – 29 апреля, 4, 6, 10 мая; № 525/526 Дебальцево-Симферополь отправлением из Дебальцево 29 апреля, 6 мая, из Симферополя – 30 апреля, 7 мая.

Составом Южной железной дороги назначены: № 175/176 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 29, 30 апреля, 3, 9 мая, из - Симферополя 29, 30 апреля, 3, 9 мая; № 545/546 Харьков-Симферополь-Харьков отправлением из Харькова 29 апреля, из Симферополя — 30 апреля; № 539/540 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 29 апреля, из Симферополя – 30 апреля.

Как отмечают в пресс-службе, учитывая устойчивый спрос, работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.