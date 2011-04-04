Проводники будут проверять документы пассажиров для въезда в другие государства при посадке

С 6 апреля при посадке в поезда международного сообщения железнодорожники будут проверять документы пассажиров для въезда в другие государства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, проводник имеет право отказать в перевозке пассажиру, который по его требованию не предъявил необходимые документы. Это связано со вступлением в силу Закона Украины № 2753-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки».

Согласно закону, обязанности проверять наличие документов, необходимых для въезда в государства следования и государства по маршруту следования, возложены на перевозчиков. В частности, указано, что при перевозке в международном железнодорожном сообщении пассажир обязан иметь надлежащим образом оформленные документы, необходимые для въезда в государства следования, государства по маршруту следования, и предъявить их перевозчику по его требованию.

Если пассажир по требованию перевозчика не предъявил соответствующие документы, перевозчик имеет право отказать в перевозке без возмещения пассажиру расходов на приобретение проездных документов.