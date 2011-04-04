Таллиннский порт в I квартале увеличил грузоперевалку на 8,4%

Компания Tallinna Sadam (Таллиннский порт), в которую входят 5 портов – Мууга, Старый порт, Пальяссаре, Южный порт Палдиски, Сааремский – в I кв. 2011 года увеличила грузоперевалку на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 9,19 млн тонн.

Как сообщила ИА «РЖД-Партнер.Ру» пресс-секретарь порта Свена Ратассеппа, наливных грузов за январь–март обработано 7 млн тонн (+22,3%), насыпных грузов – 738,7 тыс. тонн (-50,1%).

Грузов ro-ro перевалено 888,6 тыс. тонн (+10%), грузов в контейнерах – 349,6 тыс. тонн (+7,4%). Смешанных грузов обработано 207 тыс. тонн (+60,7%).

На долю транзитных перевозок в отчетном периоде пришлось 7,5 млн тонн грузов (+9%), на долю экспорта – 892,1 тыс. тонн (+19,4%), импорта – 736,2 тыс. тонн (-10,5%).

В отчетном периоде в порт зашло 502 грузовых и 1,2 тыс. пассажирских судов.