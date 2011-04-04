Кабмин утвердил проект реконструкции терминала "В" в аэропорту «Борисполь»

Кабинет министров Украины утвердил представленный Министерством инфраструктуры проект "Реконструкция терминала В, зоны вылета и прилета пассажиров ГП «Международный аэропорт "Борисполь".

Распоряжение от 30 марта № 254-р размещено на сайте Кабмина.

Согласно проекту, площадь застройки — 16 тыс. 65 кв. метров, общая площадь, подлежащая реконструкции, - 12 тыс. 63 кв. метра. Общая площадь терминала после реконструкции составит 37 тыс. 129 кв. метров.

Общая сметная стоимость в текущих ценах - 251 млн. 931,029 тыс. гривен, в том числе строительно-монтажных работ — 147 млн. 832,984 тыс. грн.

Из общей сметной стоимости выполнено работ на 129 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.