Порты Китая в I квартале увеличили грузооборот на 15%
19:33, 04 апреля 2011Транспорт/Связь
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Порты Китая в I квартале 2011 года увеличили грузооборот на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 2,1 млрд тонн, говорится в материалах Министерства транспорта КНР.
Также отмечается, что планируемый объем инвестиций в транспортную инфраструктуру страны в текущем году составляет 192 млрд юаней ($29,35 млрд), что на 15,4% выше, чем в 2010-м, сообщает ИАА "Портньюс".
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