Около 70 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в Аргентине. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел в пригороде Буэнос-Айреса, когда в пассажирский состав, совершивший вынужденную остановку из-за поломки и возгорания локомотива, врезался другой локомотив, вышедший ему на помощь с одной из ближайших станций.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время под наблюдением врачей остаются восемь человек. Остальных пассажиров автобусом доставили в столицу в пункт назначения.