Около 70 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в Аргентине
19:37, 04 апреля 2011Транспорт/Связь
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Около 70 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в Аргентине. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Инцидент произошел в пригороде Буэнос-Айреса, когда в пассажирский состав, совершивший вынужденную остановку из-за поломки и возгорания локомотива, врезался другой локомотив, вышедший ему на помощь с одной из ближайших станций.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время под наблюдением врачей остаются восемь человек. Остальных пассажиров автобусом доставили в столицу в пункт назначения.
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