В столице Конго разбился самолет ООН - 16 погибших

Число погибших в результате падения самолета ООН в аэропорту столицы Демократической Республики Конго - Киншасы - достигло 16 человек. Об этом сообщил сегодня представитель Объединенных Наций, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечалось ранее, воздушное судно, вылетевшее из Кисангани, разбилось сегодня при заходе на посадку. Во время снижения лайнера в районе аэропорта шел сильный дождь.