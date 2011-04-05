Кабмин закупит 757 троллейбусов и автобусов для городов, принимающих Евро-2012

Правительство в текущем году намерено закупить 757 троллейбусов и автобусов для обновления транспортного парка городов, официально принимающих матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в презентации, розданной в ходе проведения отчетной пресс-конференции вице-премьера – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, посвященной подготовке к проведению Евро-2012.

Согласно презентации, в частности, для Киева будет закуплено 370 автотранспортных средств (185 автобусов, 185 троллейбусов), для Донецка - 143 троллейбуса, для Львова - 60 троллейбусов и 76 автобусов, для Харькова - 97 троллейбусов и 11 автобусов.

Закупка транспортных средств будет проходить в рамках Меморандума о сотрудничестве между правительством Украины и Львовским автобусным заводом. В рамках этого меморандума в прошлом году было закуплено 72 автобуса для обновления автопарка городов, принимающих Евро-2012.