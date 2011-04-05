«Датагруп» инвестировала в расширение своей сети 13 млн. грн.

Компания «Датагруп» в 2010 году инвестировала в расширение собственной волоконно-оптической сети 13 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, расширение технической инфраструктуры сети было одной из самых приоритетных задач в 2010 году: компания нарастила ёмкость своих внешних и внутренних каналов и расширила их пропускную способность.

В 2010 году протяженность внутригородских волоконно-оптических сетей компании увеличилась на 31% до 4200 км (по итогам 2009 года она составляла 3204 км). До 200 Гбит/с увеличена пропускная способность внутригородских каналов.

В 2010 году были также введены в эксплуатацию междугородные ветки магистральной волоконно-оптической сети: Киев–Фастов, Ковель–Любомль–Владимир-Волынский. В 2010 году велись работы по увеличению ёмкости каналов магистральной сети: на 18 Гбит/с она была увеличена в западном направлении и на 113 Гбит/с — в восточном. Соответственно к концу 2010 года общая ёмкость каналов западного направления составляла 38 Гбит/с и 160 Гбит/с — восточного направления.

Также инвестировала компания и в расширение пропускной способности международных каналов, пропускная способность которых по итогам 2010 года составила 100 Гбит/с.

Справка УНИАН. "Датагруп" образована 10 лет назад. Абонентская база насчитывает более 61 тыс. абонентов широкополосного доступа в Интернет и около 104 тысячи телефонных абонентов. Протяженность собственной волоконно-оптической магистральной DWDM-сети составляет почти 11 тыс. км. Протяженность волоконно-оптических внутренних городских сетей составляет 3220 км.

Доля рынка компании в сегменте профессиональной передачи данных составляет 30%, в сегменте спутниковой VSAT связи в Украине - 64% (по итогам 2010 года на сети установлено свыше 6113 спутниковых станций). Кроме того, на данный момент на сети "Датагруп" работает 41 базовая станция CorDECT, 29 базовых станций LMDS AlReach и 88 базовых станций широкополосного доступа.

Согласно предварительной финансовой отчётности, прибыль компании «Датагруп» в 2010 году составила 16,3 млн. грн., чистый доход (без НДС) - 409 млн. грн. (393,2 млн. грн. — в 2009 году).