Компания NIS стала официальным партнером по продаже техники Apple

Компании NIS присвоен статус официального партнера (LAR) компании ERC по продаже техники Apple.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании NIC.

Как отметили в пресс-службе, этот статус присвоен «в связи со стремительным ростом продаж официальной техники Apple» в интернет-магазине ТоШоНадо.com.

На сегодняшний день компания ERC является единственным официальным представителем компании Apple на всей территории Украины.

Компания NIS (ТоШоНадо) реализует исключительно официальную продукцию Apple, а также гарантирует сервис и гарантийное обслуживание производителем.

Справка УНИАН. NIS – один из крупнейших дистрибьюторов IT-продукции и офисной техники, производителей ПК и системных интеграторов в Украине. В разных сегментах доля рынка компании колеблется от 5% до 8%.

Компания была создана в 1994 году. У NIS есть собственное производство компьютеров под торговыми марками Majesty Computers и Tomotech (с 2000 г.) Проекты компании: розничный интернет-магазин Toshonado, интернет-аукцион DAVAI и др.