Центры обслуживания «Киевстар» будут предоставлять услуги клиентам «Beeline-Украина»

Клиенты «Beeline-Украина», которые присоединились к мобильному сообществу «Киевстар», смогут получать консультационные услуги в примерно 200 центрах обслуживания «Киевстар» по всей Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В центрах обслуживания специалисты «Киевстар» будут консультировать абонентов «Beeline-Украина» по вопросам мобильной связи и фиксированного Интернета по технологии FTTB. Кроме того, клиентам «Beeline-Украина» будут предоставляться услуги по восстановлению SIM-карты и секретного кода скретч-карты, замене номера, настройке мобильного Интернета и т.д.

С марта 2011 года все эксклюзивные офисы дилеров «Beeline-Украина» приостановили свою работу, а их функции теперь выполняют центры обслуживания абонентов «Киевстар».

Как отметил начальник отдела розничных продаж «Киевстар» Юрий ГОРБУНОВ, уже более 500 тыс. клиентов «Beeline-Украина» пользуются сетью «Киевстар» при помощи услуги национального роуминга. Также клиенты обеих сетей получили возможность пополнять свои мобильные счета скретч-картами единого образца.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет более 24 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тысяч номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.