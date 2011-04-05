Суд подтвердил решение о возвращении государству Феодосийского судомеханического завода

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд 31 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Авиа-Инвест» и оставил в силе решение Хозяйственного суда Крыма от 14 декабря 2010 года, которым удовлетворен иск военного прокурора ВМС Украины о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства обороны «Феодосийский судомеханический завод» стоимостью свыше 73 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры ВМС Украины.

В январе 2010 года на основании плана санации Феодосийского судомеханического завода в нарушение ряда законодательных норм был незаконно отчужден целостный имущественный комплекс предприятия. В то время как полная стоимость комплекса составляла свыше 73 млн. грн., стоимость соглашения не превышала 17 млн. грн. Среди имущества, которое пытались передать третьим лицам, были также морские причалы, отчуждение которых законом запрещено в любом случае.

Военный прокурор ВМС Украины предъявил иск о признании недействительным договора купли-продажи и возвращения указанного имущества в государственную собственность.

Решением Хозяйственного суда Крыма от 14 декабря 2010 года иск прокурора был удовлетворен в полном объеме, а 31 марта этого года его признал законным и оставил в силе Севастопольский апелляционный хозяйственный суд.