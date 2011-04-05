Азаров планирует через неделю подписать соглашение с Китаем

Премьер-министр Украины Никола АЗАРОВ планирует через неделю подписать в Китае соглашение о строительстве железнодорожного скоростного сообщения Киев-Борисполь и окружной дороги вокруг Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе собрания строителей Украины.

“В ближайшее время, буквально через неделю, я буду в Китае, будем подписывать соглашение о крупном серьезном проекте строительства железнодорожного скоростного сообщения Киев-Борисполь, и, во-вторых, строительства окружной дороги вокруг Киева”, - сказал премьер-министр.

Он уточнил, что в случае со строительством окружной дороги речь идет о малом кольце, “которое на отрезке окружной дороги пойдет в сторону Броваров и Борисполя”.

Премьер-министр рассчитывает, что намеченные на этот год объемы по строительству дорог в Украине будут выполнены. Он уточнил, что прежде всего речь идет о строительстве дорог в Киеве, а также в городах, принимающих Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предоставил в 2011 году ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

В начале февраля 2011 г. гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ сообщил, что строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается в связи с тем, что пока не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. Он оценивал строительство в 200 млн. долл. без строительства станций для пассажиров.

Планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., при этом часть из них - на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.