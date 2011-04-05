Янукович поручил разработать концепцию автодорожного хозяйства Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министерствам экономики и финансов, Госслужбе автомобильных дорог Украины до 13 апреля т.г. разработать концепцию автодорожного хозяйства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в Павлограде (Днепропетровская обл.) во время совещания по вопросам строительства дорог в Днепропетровской области.

Он также заявил о необходимости до 13 апреля реструктурировать долги “Укравтодора”, которые составляют около 7 млрд. грн.

Президент предупредил, что в случае невыполнения этих заданий будут приняты кадровые решения.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ предусмотреть финансирование в текущем году из госбюджета 800 млн. грн. на строительство южной объездной дороги вокруг Днепропетровска и 100 млн. грн. на строительство съезда с Кайдацкого моста в Днепропетровске.