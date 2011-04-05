Присоединение Украины к «Открытому небу» обанкротит украинские авиакомпании - Колесников

Присоединение Украины к европейскому договору об «Открытом небе» приведет к банкротству украинских авиакомпаний, которые не смогут конкурировать с европейскими авиаперевозчиками в борьбе за украинских пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ на пресс-конференции в Киеве.

«Если сегодня открыть небо для Евросоюза, получается, что западные компании вывезут всех украинских пассажиров и разорят, естественно, украинские авиакомпании», - сказал вице-премьер.

При этом он напомнил, что Украина в одностороннем порядке приняла решение о введении безвизового режима для граждан стран Евросоюза, однако встречного снятия барьеров со стороны ЕС не последовало.

В то же время Б. КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что Украина открыта для захода бюджетных (low-cost) компаний, однако те не спешат на украинский рынок ввиду невыгодности осуществления таких перевозок в Украине.

«За последние 4 месяца мы не получили ни одного официального предложения от low-cost компании. Я вам обещаю, что при поступлении такого предложения, в течение 15 дней они могут открывать рейс», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года Б. КОЛЕСНИКОВ прогнозировал, что Украина присоединится к проекту «Открытое небо» уже в 2011 году.

"Я не вижу препятствий для того, чтобы Украина в следующем году получила статус "Открытое небо", - сказал он.

Справка УНИАН. Европейская программа „Открытое небо” предусматривает, что все авиакомпании стран, которые к ней присоединились, конкурируют на равных условиях. То есть любая авиакомпания летает не по разрешению, которое она должна получить в каждой стране, куда собирается летать, а в порядке предварительного сообщения.

Соглашение об "Открытом небе" станет очередным этапом на пути создания единого авиационного пространства между Украиной и ЕС.