Более 150 автобусов планируют запустить между “Борисполем” и Киевом во время Евро-2012

Более 150 новых автобусов планируется запустить для перевозки во время Евро-2012 пассажиров из международного аэропорта “Борисполь” в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на вопрос, будет ли до Евро-2012 построена городская электричка или метро из Киева до аэропорта “Борисполь”, он сказал: “В сроки до начала Чемпионата Европы, конечно, нет. Это невозможно”.

“Будет работать более 150 новых автобусов. Авиапассажиры неудобств не почувствуют”, - заверил Б.КОЛЕСНИКОВ.

На вопрос, точно ли с этого маршрута уберут частных перевозчиков, вице-премьер ответил: “Для обслуживания пассажиров, которые прилетают в Киев, не может быть частных перевозчиков, поскольку этот маршрут с разрешением подъезжать к аэропорту будет разыгрываться на тендере. Тот таксопарк, который выиграет, и будет осуществлять перевозку”. Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что для контроля за этим в залах прилета будет установлено достаточное количество камер наблюдения.

“А вылет – это, пожалуйста, подъезжайте из города чем захотите...”, - сказал вице-премьер. По его словам, такая система действует во многих аэропортах Европы, где есть отдельные секторы прилета и отлета пассажиров.

“Со Львовским и Харьковским аэропортами сложнее, там нет эстакад подъездных, и мы не можем разделить прилет и вылет. По Львову у нас решение готово. А по Харькову нам тоже обещали”, - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также сообщил, что пока речь не идет об обновлении парка пригородных электричек Киева.

“Я думаю, что обеспечим достаточное количество автобусов. Но это вы хороший вопрос подняли относительно пригородных поездов... Украина имеет все технические возможности для их производства”, - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.