В Марганце завершено строительство моста над железнодорожными путями

В городе Марганец Днепропетровской области завершено строительство моста над железнодорожными путями на месте столкновения поезда с автобусом 12 октября 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом председатель Днепропетровской ОГА Александр ВИЛКУЛ доложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Также А.ВИЛКУЛ сообщил В.ЯНУКОВИЧУ, что по его поручению в г. Марганец была проведена полная реконструкция городской больницы на 500 мест, в частности хирургического отделения на 100 мест.

Как сообщал УНИАН, строительство автодорожного путепровода над железнодорожными путями на 116-ом километре перегона Никополь–Марганец было начато 19 ноября 2010 года.

12 октября 2010 года в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км – Марганец на переезде произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. Погибли более 40 человек.