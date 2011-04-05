Янукович: через 2-3 года в Украине будет строиться до 2,5 тыс. км дорог ежегодно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что через 2-3 года в Украине будет строиться по 2-2,5 тыс. км автодорог ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Павлограде (Днепропетовская обл.).

Президент сравнил динамику увеличения строительства дорог с 2009 года, когда в стране было сдано в эксплуатацию около 160 км автомобильных дорог. В 2010 году, по его словам, построено 997 км автодорог.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в текущем году в Украине начнет действовать закон о концессиях, который даст хорошие результаты.