Янукович: через 2-3 года в Украине будет строиться до 2,5 тыс. км дорог ежегодно
15:30, 05 апреля 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что через 2-3 года в Украине будет строиться по 2-2,5 тыс. км автодорог ежегодно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Павлограде (Днепропетовская обл.).
Президент сравнил динамику увеличения строительства дорог с 2009 года, когда в стране было сдано в эксплуатацию около 160 км автомобильных дорог. В 2010 году, по его словам, построено 997 км автодорог.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в текущем году в Украине начнет действовать закон о концессиях, который даст хорошие результаты.
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