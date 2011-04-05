Президент поручил в этом году построить объездную дорогу вокруг Днепропетровска

16:56, 05 апреля 2011
Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил включить проект строительства объездной дороги вокруг Днепропетровска в перечень строительства дорог на этот год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время проведения совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Днепропетровске.

На совещании председатель Днепропетровской ОГА Александр ВИЛКУЛ презентовал главные инфраструктурные проекты области, а именно: по строительству южного обхода г. Днепропетровска и северного съезда с Кайдацкого моста.

Руководитель ОГА сообщил, что проект строительства южного обхода длиной 18 км полностью готов, проведена работа по отводу земли, отселены люди с тех мест, где должна строиться эта автотрасса. Вопрос только в том, чтобы включить этот проект в перечень строительства автодорог на 2011 год и, соответственно, начать его финансирование.

Президент одобрил этот проект и поручил включить его в перечень и начать работы.

Стоимость проекта строительства южного обхода составляет 810 млн. грн. Планируется, что он будет завершен до конца 2011 года. Эта автомагистраль позволит вывести из Днепропетровска большое количество грузового транспорта. В настоящее время через город ежедневно проезжает до ста тысяч грузовых автомобилей.

Относительно Кайдацкого моста А.ВИЛКУЛ отметил, что уже готова первая часть проекта, его запланировано закончить до 2014 года.

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